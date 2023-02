Corvino: “Non abbiamo voluto tarpare le ali a nessuno, a Lecce è rimasto chi lo considera un onore”

Pantaleo Corvino, il dirigente sportivo del Lecce, ha fatto il punto sul mercato della squadra salentina, che in questa sessione ha preso in prestito anche Maleh dalla Fiorentina. Inoltre, l’ex ds viola ha sottolineato come il club abbia voluto mantenere soltanto i giocatori che considerano il Lecce un onore. Sentite cosa ha detto:

“Abbiamo mantenuto l’ossatura di questa squadra: molti calciatori sono finiti nel mirino di tanti club, ma abbiamo deciso di tenere il meglio. I partenti, a tempo debito, ci avevano chiesto di trovare più spazio e abbiamo deciso di accontentarli. Non volevamo tarpare le ali a nessuno. A Lecce rimane chi lo considera un onore“.