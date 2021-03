Corvino: “Orgoglioso delle mie scoperte come Vlahovic e Castrovilli. Un rimpianto? Non aver portato a Firenze Vidal”

In una lunga intervista per Telerama l’ex DS della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato anche dei giocatori che ha portato a Firenze durante il suo lavoro nella società viola. Queste le sue parole: “Alla Fiorentina ho lanciato tanti giovani, alcuni sono stati venduti come Jovetic e Nastasic, altri sono tuttora in rosa come Vlahovic e Castrovilli. I miei primi anni a Firenze furono bellissimi con quattro qualificazioni in Champions League. Erano quelle stagioni dove al massimo perdevi 4-5 volte. Ho fatto tante scoperte calcistiche delle quali sono molto orgoglioso. Ricordo quando portai alla Fiorentina Osvaldo tra lo scetticismo generale. All’ultima giornata a Torino decise la partita con una rovesciate bellissima che portò la Fiorentina in Champions. Io ero in panchina e lo caricai. Quando fece gol corsi in campo ad esultare. Un rimpianto? Non aver comprato Vidal quando l’affare era praticamente fatto”.