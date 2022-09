Corvino porta Oudin a Lecce: “Lo volevo già alla Fiorentina tre anni fa, ma la trattativa…”

Remi Oudin è un nuovo giocatore del Lecce. L’attaccante ormai ex Bordeaux è stato fortemente voluto dal ds Pantaleo Corvino, che già all’epoca della Fiorentina voleva portarlo in Italia. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa: “Lui è il profilo esatto che cercavo nell’estate nel 2019, quando ero ancora alla Fiorentina“.

E aggiunge: “Ci ho provato, ma la trattativa si era protratta in tempi lunghissimi. Dopo un mese e mezzo non sono riuscito a portarlo a Firenze. Stavolta, con il Bordeaux che quest’anno è retrocesso, è stato meno complicato. Ho comunque speso una cifra importante, avrei potuto pagarlo un terzo di quanto l’ho pagato”.