Corvino: “Sono partito dalla Terza Categoria per arrivare fino alla Champions League. Risultati e errori, quello che ho fatto resta”

Dopo un anno di ‘ferie forzate’ l’ex direttore dell’area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, torna in sella. Riparte dal Lecce, appena retrocesso in Serie B. Questa mattina c’è stata la sua presentazione ufficiale: “Sono emozionato e non è una frase di circostanza. Non mi piace guardarmi indietro, resta quello che ho fatto, i risultati ottenuti ma anche gli errori. Forse l’unico primato che ho è quello di 600 partite in A come direttore sportivo. Sono partito dalla Terza Categoria per arrivare fino alla Champions League“.

0 0 vote Article Rating