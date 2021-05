“Cosa ci fosse da difendere in una partita del genere resta un mistero. Il Vlahovic di ieri è come una Ferrari lasciata in garage”

Nell’analisi dello 0-0 della Fiorentina a Crotone, sul Corriere dello Sport Alberto Polverosi sottolinea l’atteggiamento fin troppo difensivista messo in campo dalla squadra viola: “Crotone e Fiorentina hanno giocato come hanno fatto per tutto il campionato, il Crotone creando delle buone azioni e delle ottime occasioni da gol, la Fiorentina mettendosi dietro per ripartire con 9 a e a volte 10 giocatori e tentare di ripartire. Cosa ci fosse poi da difendere in questa partita è un mistero. Contro un avversario che in 37 partite aveva subito 92 gol, la Fiorentina è riuscita a mettere insieme appena una mezza occasione da gol. Vedere Vlahovic, il ragazzo da 21 reti, perso lassù a 40 metri dal punto dove si muoveva la palla, faceva venire in mente una Ferrari chiusa in garage”.