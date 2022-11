Cosa fare con i tifosi? La Fiorentina e l’idea di coinvolgerli per le amichevoli

La Fiorentina è al lavoro in questi giorni per chiudere la questione amichevoli che verranno giocate dalla squadra nel corso del mese di dicembre. Oltre al Lugano, ci saranno da definire altre tre avversarie.

E in più c’è da chiarire anche un altro dettaglio: le partite al ‘Franchi’ saranno o meno aperte ai tifosi? La società sta ragionando sul da farsi su questo punto, ma l’idea di fondo è quella di coinvolgere i tifosi in alcune di queste occasioni, per dar modo anche di caricare la squadra in vista della ripresa del campionato che ci sarà il 4 gennaio 2023 in casa contro il Monza.