“Cosa fare con il miglior giocatore della rosa? Dopo Vlahovic e Torreira, è possibile privarsi anche di Gonzalez?”

Il giornalista sportivo Alessandro Bocci ha commentato a Radio Bruno l’annosa situazione legata al comportamento di Nico Gonzalez, assente per infortunio durante tutto l’ultimo periodo ma partente lo stesso per i Mondiali in Qatar:

“Gonzalez ha fatto appena undici allenamenti in gruppo. Almeno Di Maria nella Juventus nelle ultime due è stato convocato ed è sceso in campo. Mi sembra che Nico abbia superato il limite in quest’ultimo periodo. Il problema ora diventa il seguente: cosa fare con il miglior giocatore della Fiorentina? Le poche volte che ha giocato ha comunque segnato quattro gol. La Fiorentina ha già perso Vlahovic e Torreira, perdere anche Gonzalez vorrebbe dire essere costretti a cercarne un altro forte.”