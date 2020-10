Cosa ne sarà di Milik? Il Napoli continua a sperare nella Fiorentina

La situazione di Arkadiusz Milik è una delle più controverse degli ultimi anni. L’attaccante, che ha rifiutato il rinnovo di contratto con il Napoli, ha deciso di non accettare neanche di trasferirsi in un altro club. Il suo contratto scadrà il prossimo giugno e gli azzurri potrebbe ritrovarsi a perderlo a zero. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, i partenopei avrebbero ancora qualche chance di ricavare qualcosa dalla sua partenza, cedendolo alla Fiorentina a gennaio. Ovviamente, sempre Milik permettendo.

Milik vivrà fino a gennaio da separato in casa con il Napoli. La speranza della società azzurra è che l’attaccante polacco possa dire sì alla cessione nel mercato di gennaio, per scongiurare il rischio di perderlo a zero il prossimo luglio. E potrebbe essere la Fiorentina la prossima squadra di Milik. La società toscana non ha acquistato attaccanti nel mercato estivo e potrebbe puntare su di lui in quello invernale. Tuttavia, le sorti dell’operazione restano legate al comportamento dell’ex Ajax, il quale potrebbe decidere di restare in tribuna fino a fine stagione, quando sarà libero di accasarsi dove vuole da svincolato. E questa – aggiungiamo noi – rimane l’ipotesi più probabile.