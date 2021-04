Cosa succederebbe in caso di addio di Vlahovic? La Fiorentina ha già un calciatore in testa

La Fiorentina farà di tutto per trattenere Dusan Vlahovic (LEGGI QUI), ma la possibilità che il serbo vada via c’è. Per questo è giusto e legittimi che la società di Rocco Commisso cominci a guardarsi attorno alla ricerca del sostituto.

Secondo quanto riportato dall’edizione fiorentina de La Repubblica, in caso di addio di Vlahovic (attenzione al Dortmund se dovesse andarsene Haaland) entrerebbe in scena Andrea Belotti. Il capitano del Torino ha il contratto in scadenza nel 2022 e il rinnovo con i granata sembra un’ipotesi molto lontana. Se l’accordo non dovesse arrivare nelle prossime settimane, in estate la partenza del Gallo sarebbe più che probabile. Il Toro lo valuta attorno ai trenta milioni di euro: non manca la concorrenza, dato che Belotti piace molto anche a Milan e Roma.