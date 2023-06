Così è se mi pare – Signor Commisso ma se la Juventus proponesse uno scambio di coppie accetterebbe?

Nella sua ultima conferenza stampa Rocco Commisso ha messo a confronto il rendimento della coppia Vlahovic-Chiesa, con quella Cabral-Jovic. Il presidente ci ha spiegato che gli juventini hanno segnato 15 gol in stagione, i viola 28: quasi il doppio. Lasciando intendere che, oltre all’indubbio ottimo affare economico (135 milioni incassati, 15 spesi), la Fiorentina ci ha guadagnato anche sul piano sportivo.

Magari bisognerebbe considerare quante partite hanno giocato gli uni e gli altri, il dato gol/minuti di gioco sarebbe più calzante. Oppure chiedersi se il gioco di Italiano è migliore di quello di Allegri per valorizzare il rendimento di certi giocatori. Ma non mi interessa polemizzare né sul ruolo dell’allenatore, né sull’uso disinvolto (talvolta approssimativo) della statistica.

Mi limito a rivolgere al presidente Commisso un quesito semplice, semplice: mettendo da parte l’eventuale antipatia per i due ex viola, se la Juve proponesse lo scambio alla pari Vlahovic-Chiesa per Cabral-Jovic, accetterebbe?

Gradita una cortese risposta.

Ps: il quesito è allargato anche a tutti i tifosi viola.