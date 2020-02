Costacurta: “Commisso non può venire dall’America e parlare di porcherie”

Le dichiarazioni del presidente della Fiorentina Rocco Commisso continuano a far discutere, e se ne è parlato anche durante Sky Sport Club. In particolare, Alessandro Costacurta e Luca Marchegiani si sono posti contro il presidente viola. Il primo ha detto “trovo poco coerente che un uomo che viene dall’America, paese civile e di fair play, vada in tv a parlare di porcherie. Il rigore non c’era, ma il termine è eccessivo”. Marchegiani ha poi aggiunto: “Il calcio italiano non ha bisogno di essere screditato in un momento in cui sta cercando di riprendere credibilità”.