Costi, ricavi e monte ingaggi: la Fiorentina “lotta per l’Europa”. L’enorme divario con i risultati sul campo

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha messo in evidenza su Twitter alcuni dati che riguardano la Fiorentina. Il club viola è ottavo in Serie A per ricavi e settimo per costi e monte ingaggi. Valori che di fatto, in una ipotetica classifica, porrebbero il club viola subito dopo Inter, Juventus, Milan, Roma e Napoli.

Ciò significa che se i risultati sul campo rispecchiassero i valori detti sopra, la Fiorentina sarebbe in piena lotta per l’Europa insieme a squadre come Atalanta e Lazio. Invece, come purtroppo ben sappiamo, i viola sono solo quattordicesimi, in corsa per non retrocedere. Una falla che dovrà essere in tutti i modi riparata se Commisso vorrà riportare la Fiorentina, come ha sempre dichiarato, ai vertici della classifica.