Costruire un ciclo con Dragowski? Intanto l’Inter si tira fuori e individua un altro portiere per il dopo Handanovic

Non l’avrebbe preso quest’anno, perché il suo futuro immediato è la Fiorentina, ma non è un mistero che l’Inter abbia manifestato interesse per Dragowski. I nerazzurri d’altronde dovranno trovare un nuovo portiere per la prossima stagione, visto che il campionato imminente sarà l’ultimo per Handanovic.

Tuttavia, anche nell’ottica di costruire magari un ciclo con Dragowski come accadde con Frey, la Fiorentina sembrerebbe poter stare tranquilla. Come riporta L’Interista, infatti, i nerazzurri avrebbero scelto Onana come erede di Handanovic. Nei prossimi giorni le parti si incontreranno e l’intenzione dell’Inter è quella di bloccare il portiere dell’Ajax per prelevarlo nel 2022 a parametro zero. Per Onana sarebbero pronti un quadriennali e le chiavi della porta dell’Inter per diverse stagioni.