Arrivano novità importanti in casa Fiorentina. Dopo la positività al Covid di Nico Gonzalez, a poche ore dalla partita con la Lazio il gruppo viola si è sottoposto a un nuovo giro di tamponi per assicurarsi che non ci fossero altri casi.

L’esito dei tamponi è arrivato in questi minuti e, come raccolto da Fiorentinanews.com, tutti i componenti della rosa sono risultati negativi. Il gruppo arriverà dunque al completo all’Olimpico, per giocare un’importante partita contro la Lazio.