Covid19, i sei nuovi casi della Fiorentina sono asintomatici. Sulla recidividità…

Gazzetta.it fa il punto della situazione dopo i 6 nuovi casi positivi all’interno della Fiorentina. Massimo riserbo, ovviamente per ragioni di privacy, sui nomi dei calciatori positivi come su quelli dei membri dello staff tecnico-sanitari. Il programma di domani ad ora prevede quindi delle visite propedeutiche al fine di capire l’eventuale programma degli allenamenti individuali di coloro che sono, invece, risultati negativi ai test. Importante raccontare di come tutti coloro che sono stati trovati positivi stanno bene e sono asintomatici. E che non ci sono casi di recidiva tra i calciatori che erano già stati contagiati dal coronavirus ed erano poi guariti, ovvero Vlahovic, Cutrone e Pezzella.