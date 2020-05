Covid19, la carica virale bassa riscontrata nei tamponi fa ben sperare per un recupero in tempi brevi

Da ieri mattina alle 08:30 fino alle 19 circa si sono avvicendati 12 giocatori: Pulgar il più mattiniero, a seguire Terzic, capitan Pezzella, Benassi, Badelj, Catrovilli, Chiesa, Milenkovic, Dalbert, Guncan, Vlahovic e Igor. Ma le visite continueranno anche oggi visto che mancano ancora tredici giocatori all’appello. Di questi come scrive il Corriere Fiorentino sono però attesi solo 10 visto che 3 (i cui nomi per ora restano coperti dalla privacy) sono in isolamento per la positività al Covid-19, anche se la carica virale bassa riscontrata nei tamponi fa ben sperare per un recupero in tempi brevi.