Cragno come post Gollini? Anche un’altra italiana è sulle tracce del secondo portiere del Monza

Porte girevoli in casa Viola? Dalle ultime amichevoli non si direbbe, visto che il dato per partente Gollini è stato sempre impiegato, in alternanza con Terracciano. Le voci su un suo possibile rincaso all’Atalanta sono però verificate e quindi la Fiorentina ha messo gli occhi addosso ad altri “numeri 12” da inserire in rosa.

Fra questi, è spuntato il nome di Alessio Cragno, acquistato dal Monza in estate senza trovare spazio all’ombra di Di Gregorio. Sull’ex Cagliari, riferisce La Repubblica, si è fatto vivo nelle ultime ore anche il Napoli, visto il prolungato infortunio del secondo di Meret, Sirigu. Da capire quale società ci punterà a gennaio e soprattutto come Italiano deciderà di risolvere i malumori dell’ex Tottenham.