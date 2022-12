Cragno per il dopo Gollini? Intanto il Monza pianifica la strategia per sostituirlo

Nell’ottica di una possibile interruzione del prestito di Gollini, il nome di Alessio Cragno è stato il primo ad essere accostato alla Fiorentina. Vuoi per le sue origini fiesolane, vuoi perché al Monza ha passato i primi mesi a scaldare la panchina. Il ragazzo potrebbe anche gradire l’ipotesi Firenze, che lo vedrebbe comunque alle spalle di Terracciano nelle gerarchie ma che quantomeno gli farebbe respirare aria di casa.

In attesa di sviluppi, comunque, il Monza comincia ad interrogarsi sulla strategia da adottare in caso di partenza di Cragno. Data per certa la titolarità di Di Gregorio, il club neo-promosse dovrà scegliere se promuovere Lamanna e Sorrentino oppure se andare alla ricerca di un altro numero dodici.