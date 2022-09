Cresce l’attesa per Fiorentina-Juventus: ecco come procede la vendita dei biglietti

L’attesa è sempre alta nonostante la sconfitta contro l’Udinese. Fiorentina-Juventus conserva il suo fascino ed anche se il calendario impone un ritmo disumano pure ai tifosi (non solo alla squadra) domani il Franchi sarà quello delle grandi occasioni.

Non ci ci sarà il sold out, anche perché l’orario non è dei migliori per chi lavora anche di sabato. Stando a La Nazione, per il momento sono stati venduti circa 11mila biglietti venduti, con la giornata odierna e la mattina di domani che potranno incrementare la cifra.

Sommati a 21mila abbonati, si arriva dunque a 32mila tifosi che domani saranno sugli spalti del Franchi per sostenere la Fiorentina. Da Torino sono previsti 1.200 tifosi, già tutti esauriti.