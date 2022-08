Criscitiello: “Barak alla Fiorentina una chicca che non tutti possono apprezzare”

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, Michele Criscitiello, ha parlato anche di Fiorentina. Queste le sue parole: “A Firenze, quest’anno, stanno facendo grandi cose. Mercato intelligente e serio. L’arrivo di Barak dal Verona è una chicca che non tutti possono capire ed apprezzare. Barone e Pradè hanno preso una delle mezze ali più forti del nostro campionato. Ad Udine si era espresso a metà perché non si era mai integrato, a Lecce e Verona è esploso perché ha sentito la fiducia di società e ambiente”.

E ancora: “A Firenze potrà chiudere il cerchio e far capire alle grandi che lui è diventato grande. Se la viola non si incarta potrà essere la vera rivelazione di questo campionato’