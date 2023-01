Criscitiello: “Complimenti alla Fiorentina per la Supercoppa. Commisso al gelo nonostante l’età per seguire i suoi ragazzi. Inter presente con il solo Ausilio, poi non parliamo di progetto giovani”

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello sul proprio account Twitter fa i complimenti alla Fiorentina per la vittoria della Supercoppa Primavera di ieri sera e tira invece una frecciatina tutt’altro che velata all’Inter.

Ecco cosa ha scritto il giornalista: “Complimenti alla Fiorentina per la Supercoppa. Complimenti a proprietà e società presente in massa a Monza. Commisso, 73 anni, era al gelo pur di stare vicino ai suoi ragazzi. Inter, Milano-Monza 10 minuti di auto, presente solo con Ausilio. Poi non parliamo di progetto giovani”.