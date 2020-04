Criscitiello: “Il sogno proibito della Fiorentina è De Paul. Higuain? La Juventus lo scaricherà, ma non lo consiglierei mai e poi mai ai viola”

Il direttore di SportItalia, Michele Criscitiello, è intervenuto all’interno di CasaViola (programma andato in onda ieri sera su Toscana TV e Fiorentinanews.com) dove è stato puntellato dai telespettatori sul prossimo mercato della Fiorentina: “C’è sempre il sogno proibito che si chiama De Paul, che è seguito anche dalla Lazio, ma che costa 40 milioni. Higuain in viola? Con il calcio europeo ha quasi finito, non lo consiglierei mai alla Fiorentina. Va verso la fine della carriera, la Juventus scaricherà l’ingaggio e, forse, prenderà due milioni per il disturbo. Il club di Commisso sta lavorando bene con i giovani e deve continuare su questa falsariga. Sono convinto che la società potrà fare un grande mercato”.