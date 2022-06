Criscitiello: “Italiano è quello che serviva alla Fiorentina, che può anche migliorarsi. Complimenti a Pradè, Commisso merita soddisfazioni”

Nel suo editoriale per Tmw, Michele Criscitiello ha parlato anche della società viola: “La Fiorentina può ripetersi e anche migliorarsi. I viola hanno gettato le basi giuste con Italiano. E’ quello che serviva al progetto Commisso. Un allenatore che concretizzasse gli sforzi societari. Daniele Pradè, a Firenze, ha ritrovato la sua dimensione e spesso anche con un lavoro oscuro ha gestito benissimo tutta la stagione. Quando Vlahovic è andato via poteva succedere un macello e invece la Fiorentina ha fatto cassa, con una mossa intelligente, senza cadere nel ricatto e la squadra non ha perso brillantezza. A Pradè va riconosciuto anche grande equilibrio in una piazza non certo semplice. Con Italiano, la Fiorentina ha trovato l’uomo giusto per portare avanti un progetto che in futuro potrà regalare altre grandi soddisfazioni ai tifosi. E anche a Commisso che le merita”.