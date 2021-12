Criscitiello: “Ribery ha smesso da tempo di giocare. La Salernitana ha fatto un grave errore non prendendo informazioni sulle sue condizioni”

Nel corso dell’editoriale scritto per TMW, il giornalista Michele Criscitiello si è soffermato anche sulla Salernitana e sull’arrivo estivo di Franck Ribery.

Ecco le sue parole: “Se è vero che calcisticamente la Salernitana va demolita, fuori dal campo la colpa di questa barzelletta è solo del palazzo. Non ti puoi presentare in Serie A con una rosa di cosi basso livello. La colpa non era di Castori prima e non è di Colantuono adesso. La squadra è scarsa. Punto. Non arriverebbe tra le prime 8, in zona play off, di Serie B. Vedete gli uomini e poi datevi delle risposte. I calciatori non sono adeguati alla categoria e neanche alla piazza. La colpa della piazza, come di tutte d’altronde, è di preferire ancora i nomi alla sostanza”.

Continua così Criscitiello: “Dare tutto quel risalto all’arrivo di Ribery significa non capire le situazioni. Lo abbiamo detto dal primo giorno. Non si può far passare per eroe un calciatore con problemi fisici solo per il suo glorioso passato. A calcio bisogna avere fame e correre. Il francese ha smesso da tempo ma qualcuno glielo dovrebbe dire. Grave errore di Fabiani che avrebbe dovuto prendere informazioni a Firenze”.