Criscito: “Prandelli non è disposto a mollare mai, se ha deciso così doveva essere proprio stanco. Una scelta difficile da prendere per lui avendo dovuto lasciare proprio la Fiorentina”

Le dimissioni date da Cesare Prandelli da allenatore della Fiorentina, fanno ancora discutere e hanno ripercussioni a livello nazionale.

Domenico Criscito è uno che con l’ex allenatore viola ha avuto a che fare per diverso tempo e in diverse occasioni: “Conosco bene il mister – ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport – Non è un allenatore disposto a mollare, lavora con passione. Se così ha deciso, penso che fosse davvero stanco. Una scelta da rispettare, e non facile da prendere avendo dovuto lasciare proprio la Fiorentina“.