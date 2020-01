Criscito ha deciso di restare al Genoa: Pradè vira su Laxalt

Sono ore frenetiche per il calciomercato, che terminerà questa sera alle 20. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, Domenico Criscito avrebbe deciso di rimanere al Genoa nonostante la proposta della Fiorentina e l’accordo già raggiunto tra la Viola e il Grifone. A meno di clamorose sorprese, non sarà quindi Criscito il rinforzo per la difesa viola. La dirigenza gigliata, quindi, sta valutando altre piste: in pole position, al momento, c’è Diego Laxalt, in prestito al Torino dal Milan.