Crisi calciatori italiani? La Fiorentina non è tra le squadre in Serie A che li fa giocare di meno

Con la delusione mondiale, è tempo di riflessioni per il calcio italiano. Il dato generale delle ultime cinque stagioni evidenzia una diminuzione del “made in Italy” e un aumento degli stranieri (complice l’impatto del Decreto Crescita) in Serie A. Come riporta Sky Sport, si va dal 15% di minutaggio al 63% del club che ne schiera di più nella stagione in corso. La Fiorentina è in buona posizione in questa particolare classfica.

Infatti, Vincenzo Italiano utilizza per quasi il 38% dei minuti giocatori italiani, piazzando la società viola al settimo posto tra le squadre che li utilizzano di più. Gli italiani in rosa sono 9 contro i 19 stranieri, ma il loro minutaggio è maggiore rispetto al rapporto italiani/stranieri. Anche se solo Cristiano Biraghi è stato convocato da Mancini, l’apporto viola alla causa azzurra non è tra i peggiori nel nostro paese.