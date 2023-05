Cristante non pensa al Siviglia: “Prima vogliamo dare il massimo contro la Fiorentina”

A meno di una settimana dalla finale di Europa League contro il Siviglia, questo pomeriggio la Roma ha aperto l’allenamento ai media. Oltre al tecnico Jose Mourinho, a parlare è stato anche il centrocampista Bryan Cristante. L’ex giocatore dell’Atalanta però sembra avere la testa alla sfida di Firenze contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue dichiarazioni a SkySport:

“E’ bello arrivare a fine stagione e potersi giocarsi questo tipo di partite. Come me la immagino? Gli spagnoli sono senza dubbio una squadra di altissimo livello da anni, che oltretutto è scesa dalla Champions League, dovremo studiare molto bene quella partita, ma intanto abbiamo la gara con la Fiorentina sabato in cui vogliamo fare bene, poi ci concentreremo al 100% sulla finale”.