Cristiano Ronaldo come nell’NBA? NO! Un giocatore della Fiorentina fece meglio di lui

È tanta, forse troppa l’esaltazione generale per il goal di Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria. Il fenomeno portoghese della Juventus, per segnare è salito a 265 CM, un volo degno di Micheal Jordan. Una elevazione incredibile ma c’è chi ha fatto di meglio. E non è certo un giocatore di NBA.

Infatti l’11 Marzo del 2018, durante Fiorentina-Benevento, prima partita senza Davide Astori, il centrale viola Vitor Hugo saltó sopra tutti e sigló il goal vittoria.

In quel caso, Hugo staccó sopra i 275 centimetri. Ben dieci in più di Cristiano Ronaldo. Come mai?

L’ex giocatore della Fiorentina, alto 187 centimetri staccó da terra più o meno all’altezza dei fianchi di Milan Badelj, alto 186 cm. Quindi sui 93 centimetri.

Sommando, ovviamente con un piccolo errore da considerare, lo stacco più l’altezza di Hugo, si ottiene un dato tra 275 e 280.

Quindi, purtroppo per Cristiano Ronaldo, un ex giocatore della Fiorentina ha fatto meglio di lui.