Cristoforo: “Torniamo prima alla normalità, poi vedremo se dovrò tornare alla Fiorentina. All’Eibar sto bene ma è presto…”

Al quotidiano spagnolo AS ha parlato così il centrocampista dell’Eibar Cristoforo, in prestito dalla Fiorentina: “La cosa principale è cercare di trovare una cura per il virus, che non ci sono più infetti e tornare alla vita normale. Più avanti si vedrà come tutto riprende: la lega, la vita, i lavori, gli studi, ecc. Ma la cosa essenziale in questo momento è cercare di fermare il contagio”. Cristóforo è in prestito (con un’opzione di acquisto) all’Eibar dalla Fiorentina fino alla fine della stagione. Al momento, non ha ancora pensato se continuerà o meno a Ipurua dopo essere arrivato a metà gennaio. “Sono in contatto con i miei rappresentanti, ma parliamo della vita quotidiana, della salute e della famiglia. Prima devi tornare alla normalità e poi vedremo cosa succede ai contratti e se la clausola viene seguita o meno. Vedremo cosa succede. All’Eibar sto bene anche se ci sono da poco”.