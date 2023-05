Crollo verticale per Bernardeschi: l’ex viola e Juve messo fuori rosa al Toronto

Per l’ex Fiorentina e Juventus Federico Bernardeschi, l’avventura canadese si sta rivelando alquanto fallimentare. Il suo Toronto è ultimo in classifica e da qualche settimana il carrarino è già nel mirino dei tifosi, contestato duramente. Adesso la situazione è ulteriormente peggiorata: il classe ’94 è stato addirittura messo fuori rosa dal tecnico Bradley.

Come riportato da Gazzetta.it, Bernardeschi si è fatto portavoce del malumore che regna in spogliatoio da inizio stagione; con lui, anche Insigne è scontento dell’operato del tecnico. Proprio i due italiani hanno organizzato una videochiamata per chiedere l’esonero di Bradley. L’allenatore, però è ancora al suo posto, e ha scelto di mettere (a sua detta) temporaneamente fuori rosa Bernardeschi, che salterà la prossima gara. Un calo a picco e senza fine, per l’ex Fiorentina, che era partito con premesse ben diverse.