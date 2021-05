Crotone-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Si chiude stasera il campionato della Fiorentina, in una partita che ai fini della classifica non avrà alcun valore ma che potrebbe averlo invece per alcuni singoli, qualora Iachini decidesse di mandarli in campo. Parliamo naturalmente di Kokorin e Montiel, ma anche Callejon e Quarta, che sostituirà Milenkovic. Allo “Scida” fischio d’inizio alle 20,45 agli ordini del sig. Abbattista di Bari e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per pagelle e commenti a fine gara.