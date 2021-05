Crotone o Real Madrid: la tattica (senza offesa per la tattica) non cambia. Non la peggior Fiorentina della storia ma la più insulsa

Termina in modo inglorioso il campionato non della peggior Fiorentina della storia, se si considera il valore sulla carta dei singoli, ma della più insulsa, la più abulica, la più deprimente. Condotta dal peggior allenatore che si sia mai seduto sulla sua panchina viola. Per il quale, lo ricordiamo, il presidente Commissio, auspica una statua al Piazzale Michelangelo, e al quale aveva proposto di restare…

Crotone o Real Madrid la tattica (senza offesa per la tattica) della Fiorentina targata Iachini è sempre la stessa. Catenaccio senza idee e poca concentrazione e poi si sta a vedere.

Terracciano – 10 – Evita l’ennesima umiliazione di un campionato umiliante.

Allenatore: Iachini – Sv – Niente voto, un grazie formale e a mai più rivedersi sulla panchina viola.

