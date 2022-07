Ospite al Vip Master a Milano Marittima, il giornalista di Radio 24 Giuseppe Cruciani ha dato le sue impressioni anche sulle prossime squadre della Serie A, tra cui la Fiorentina:

“Mi incuriosisce molto, perché ha un gioco e ha preso calciatori importanti. Potrebbe essere la sorpresa nella lotta per la Champions. Jovic? Non gioca a pallone da un paio d’anni, per cui è un punto interrogativo”.