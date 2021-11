Crudeli: “Milan in crescita ma temo molto la Fiorentina: Italiano uno dei migliori in circolazione”

Il giornalista e tifoso del Milan Tiziano Crudeli questo pomeriggio è intervenuto a Radio Bruno per commentare la sfida di squadra sera tra Fiorentina e Milan, soffermandosi particolarmente sulla squadra dell’ex viola Stefano Pioli. Queste le sue parole:

“Che gara mi aspetto? Quando mi chiedono i pronostici del Milan personalmente ci vado molto cauto, non solo per scaramanzia ma perché il rossoneri sono capaci di fare imprese calcistiche ma anche di incappare in pessime uscite a vuoto. Questa squadra è spesso condizionata dalla consistenza della squadra avversaria. La Fiorentina invece secondo me è una di quelle squadre che, se gioca come sa giocare, ha le possibilità di mettere in difficoltà il Milan. Per cui mi aspetto una partita molto bella e molto combattuta. La sconfitta del Milan contro lo Spezia di Italiano? Cerco di vivere alla giornata. Non mi allaccio mai a quello che è successo in passato. In funzione del momento attuale esprimo le mie opinioni. Il Milan sta confermando il suo lento e progressivo percorso di crescita, bisogna dare atto a Pioli e al suo staff che stanno lavorando molto bene. Sono abbastanza fiducioso sui rossoneri ma non ho certezze assolute: nonostante il secondo miglior attacco del campionato, al Milan manca uno come Vlahovic in attacco. Ibra è determinante sia per la compattezza del gruppo che per le realizzazioni, ma non abbiamo un bomber vero. Oltretutto stasera ci mancherà Tomori, infortunato in mattinata, per questo motivo temo molto il serbo e anche l’ex Bonaventura. Non dimentichiamoci di Saponara che, oltre a Jack, da è ex ci potrà mettere in difficoltà. Quest’anno Pioli ha fatto il salto di qualità perché è riuscito a sfruttare l’organico a disposizione. Italiano è uno dei migliori allenatori italiani in circolazione”.