Cuadrado smentisce le voci sul proprio conto: “Non ho rifiutato niente, sto molto bene alla Juve”

L’ex viola Juan Cuadrado ci ha tenuto a far chiarezza sul proprio futuro, dopo le voci che erano uscite negli ultimi giorni su un presunto rifiuto sul rinnovo di contratto. Il colombiano della Juventus si è espresso attraverso i propri canali social per rivolgere un messaggio di rispetto verso il club bianconero e verso i propri compagni di squadra.

Di seguito è riportato il tweet con il quale l’ex Fiorentina ha smentito le fake news delle ultime ore:

Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perche ‘ mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni

— Juan Cuadrado (@Cuadrado) June 7, 2022