Cucchi: “La Fiorentina è la rivelazione del campionato. La società ha saputo costruire un gruppo di valore senza soffrire la cessione di un attaccante come Vlahovic”

Arrivano i complimenti al traguardo raggiunto dalla Fiorentina anche da parte dello storico giornalista e radiocronista della Rai Riccardo Cucchi, che su Twitter commenta così l’operato del club viola in campionato: “La Fiorentina è, secondo me, la squadra rivelazione del campionato. Ottimo lavoro di Italiano”.

E aggiunge: “Ma anche della società che ha saputo costruire un gruppo di valore senza soffrire la cessione di un attaccante come Vlahovic. Bentornata in Europa”.

