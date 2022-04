Cucchi: “La Fiorentina ha vinto perché ha giocato con le idee chiare. Napoli tradito dall’emotività, ma che gol Osimhen!”

Su Twitter il giornalista ed ex storico radiocronista di Tutto il Calcio Minuto per Minuto Riccardo Cucchi ha commentato così la partita tra Napoli e Fiorentina: “Partita intensa. La Fiorentina l’ha giocata molto bene. Idee chiare. Il Napoli ha tentato di riprenderla riuscendovi solo in parte. Ma l’emotività lo ha tradito. È mancato di quel pragmatismo che aveva ispirato la vittoria di Bergamo. Gran gol di Osimhen”.

