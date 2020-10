Cuccureddu: “Iachini avrebbe tenuto volentieri Chiesa. Serve fiducia e pazienza, siamo solo a inizio stagione”

L’ex giocatore della Fiorentina Antonello Cuccureddu ha parlato a tuttomercatoweb di Beppe Iachini: “Di allenatori non parlo mai volentieri, a dire la verità. Le direi che gli va data fiducia, che serve pazienza e che siamo all’inizio della stagione. Ma il fatto è che dipende dal materiale che un tecnico ha a propria disposizione: per esempio, non ha più uno come Chiesa e sono sicuro che l’avrebbe tenuto volentieri, gli allenatori vogliono sempre allenare i giocatori forti”.

0 0 vote Article Rating