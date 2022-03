Cucinella: “Progetto pensato per Firenze e per integrarsi con la sua storicità”. Ma le scadenze sono pressanti

Tra i partner di Arup all’interno del progetto che ha vinto il concorso per il rifacimento del Franchi, c’è anche l’architetto Mario Cucinella, il quale ha detto sul lavoro presentato da questo consorzio: “Il progetto è stato pensato per la città e per integrarsi con la sua storicità e con il suo contesto naturale”.

Ma le scadenze per il gruppo di architetti che si è aggiudicato il primo posto sono pressanti. Entro 59 giorni sarà consegnato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, peraltro necessario per poter avere il finanziamento dal ministero della Cultura.