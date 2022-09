L’ex Fiorentina Patrick Cutrone, da poco approdato al Como in Serie B, ha parlato anche della sua passata esperienza con la maglia viola. Queste le sue parole nell’intervista concessa a La Provincia di Como:

“Dopo i sei mesi al Wolves ho scelto di cavalcare l’opportunità della Fiorentina. Una grande squadra e una grande piazza dove purtroppo non ho avuto la continuità necessaria per fare bene, anche se i miei gol li ho fatti. Comunque sia a Firenze che a Valencia che a Empoli sono state esperienze utili per maturare, quando giochi in A o in un campionato straniero cresci sempre, è sempre utile. L’ultima esperienza a Empoli era partita bene, poi purtroppo alcuni seri problemi familiari hanno condizionato la mia stagione”.