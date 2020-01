Cutrone atterra a Firenze: via alla sua avventura con la Fiorentina VIDEO e FOTO FN

La Fiorentina ha dunque un nuovo attaccante: si chiama Patrick Cutrone. L’ex milanista e a questo punto ex Wolverhampton è atterrato all’aeroporto di Peretola in tarda serata per cominciare questa sua nuova avventura. Nessuna dichiarazione rilasciata in questi primi momenti, solo la voglia di sistemarsi dopo il viaggio ed essere il più fresco possibile per le visite mediche, che si terranno nella mattinata di domani.

Cutrone ha comunque dato segnali nei giorni scorsi di avere una grande voglia di ritornare a giocare nel nostro campionato dopo le difficoltà riscontrate negli scorsi mesi Oltremanica. In questa prima metà di stagione, lo ricordiamo, ha messo a segno due reti con la maglia dei Wolves in pochi spezzoni di gioco.

