Cutrone di ritorno in Serie A? Due squadre lo seguono da vicino

Dopo aver salutato la Fiorentina e la Serie A all’inizio di gennaio, presto Patrick Cutrone potrebbe tornare in Italia: in Serie A l’attaccante classe ’98, tornato al Wolverhampton dopo un anno in riva all’Arno, piace molto al Parma. L’ex Milan, inoltre, interessa molto anche all’Udinese che, oltre a Llorente ormai in dirittura d’arrivo dal Napoli, potrebbe decidere di rinforzare il reparto offensivo con un altro innesto.

Per dare il via libera per la partenza di Cutrone, il Wolverhampton sta aspettando che Willian José prenda il permesso di lavoro Willian José: dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Poi, come riportato da Sky Sport, per Cutrone potrebbero nuovamente riaprirsi le porte del nostro campionato.