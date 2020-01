Cutrone dopo la rifinitura: “Vi aspetto domani allo stadio. Forza Viola”

Pochi minuti fa la Fiorentina, tramite il proprio profilo Twitter, ha pubblicato un breve video dell’allenamento di rifinitura di questo pomeriggio. La squadra, sotto gli occhi attenti di inchini e del suo staff, questo pomeriggio è scesa sul terreno di gioco del Franchi per fissare gli ultimi dettagli in vista della sfida di domani pomeriggio contro la Spal. Presente anche il neo acquisto viola Patrick Cutrone che al termine dell’allenamento ha rilasciato le sue prime parole da giocatore della Fiorentina lanciando un messaggio a tutti i tifosi viola: “Ciao a tutti i fan dei viola. Volevo salutarvi e dirvi che vi aspetto allo stadio. FORZA VIOLA!”

| 📹 | Primo allenamento in Viola e primo gol in partitella per Patrick Cutrone 💜💪#ForzaViola ⚜️ #FiorentinaSPAL pic.twitter.com/XblGfXovG5

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 11, 2020