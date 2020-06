Cutrone e una maledizione che dura da due anni e mezzo

C’è un dato che comincia a pesare molto sulle spalle dell’attaccante della Fiorentina, Patrick Cutrone: in Serie A non segna dal successo per 2-1 del Milan contro il Parma del 2 dicembre 2018. E’ vero che nel mezzo c’è stato qualche mese (pochi) trascorsi in Inghilterra ed è anche vero che ci sono da mettere in conto i tre mesi di lockdown, ma per un centravanti un digiuno così lungo è un qualcosa di condizionante.

Domani sera, nella partita contro il Sassuolo, l’ex Wolves avrà la possibilità di infrangere questo macigno, anche perché partirà titolare. La squalifica di Vlahovic gli offre la possibilità di mettersi in mostra e di dimostrare di poter essere importante in futuro per questa Fiorentina.