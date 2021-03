Cutrone fa doppietta e trascina l’Italia under 21 ai quarti degli Europei. Novanta minuti per Ranieri

Quella contro la Slovenia era una partita fondamentale per l’Italia Under 21. Dopo i pareggi con Repubblica Ceca e Spagna, infatti, gli Azzurrini del ct Nicolato dovevano vincere per passare il turno negli Europei di categoria.

L’Italia si è imposta nettamente, 4-0 con i gol di Maggiore, Raspadori e la doppietta di Cutrone. L’ex attaccante della Fiorentina, dopo essersi sbloccato su rigore, ne ha sbagliato uno ma poi si è riscattato con un bellissimo gol sotto l’incrocio che è valso il definitivo 4-0. 90 minuti anche per il difensore di proprietà della Fiorentina Ranieri.

La larga vittoria ha permesso agli Azzurrini di passare il turno e volare ai quarti dell’Europeo, sebbene da secondi in classifica per via della vittoria della Spagna contro la Repubblica Ceca.