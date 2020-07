Cutrone: “Faremo di tutto per vincere contro il Sassuolo. Vado in panchina ma mi farò trovare pronto”

L’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone, che oggi è in panchina e non in campo dal primo minuto per la gara contro il Sassuolo, commenta così questa scelta del tecnico Beppe Iachini a Sky Sport: “Vogliamo fare i tre punti stasera e faremo di tutto per farlo. La mia panchina oggi? Siamo in tanti a giocare davanti, sicuramente andando in campo ogni tre giorni, e prima o poi giocheremo tutti. Dobbiamo farci trovare pronti perché posso entrare da un momento all’altro”.

