Cutrone: “Ho tanti sogni nel cassetto accumunati da grandi aspirazioni con la Fiorentina. Qua il supporto dei tifosi non manca mai”

Al The Sun, l’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone ha parlato anche delle sue abizioni: “Io credo che in questo momento sia necessario pensare prima di tutto alla salute. Certamente da parte nostra c’è grande voglia di tornare in campo, non vediamo l’ora ma sono le Istituzioni che dovranno dirci quando tutto sarà pronto e ci saranno le giuste condizioni di sicurezza sia per noi che per tutte le persone che lavorano nel calcio. Poi io ho tanti sogni nel cassetto. Tutti questi sono accomunati da tanta voglia di fare e da grandi aspirazioni sia con la maglia viola che con la maglia della Nazionale. Quando poi mi si è presentata l’ occasione di andare a Firenze, l’idea mi ha subito entusiasmato. La Fiorentina è un club prestigioso per la storia che ha alle spalle e per i vari traguardi raggiunti, inoltre Firenze è una città bellissima e il supporto dei nostri tifosi non manca mai”.