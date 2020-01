Cutrone: “Il mio obiettivo è fare più gol possibili. Non penso al modulo sono a disposizione di Iachini. Voglio giocare con Ribery”

Il nuovo acquisto della Fiorentina, Patrick Cutrone è intervenuto in conferenza stampa parlando di Chiesa: “Federico ha grandi doti e le queste le conoscono tutti, poi già in Nazionale Under 21 ci conosciamo. Poi ci sono altri giocatori come Vlahovic e bisogna conoscersi tutti”.

E sul gol di ieri ha detto: “Il gol era dedicato a mio padre, che c’è sempre e mi sopporta”

E sul Presidente Commisso: “Il Presidente è una bravissima persona, sono felice che la Fiorentina ha creduto in me,spero di ripagarli. So e spero che ci sia un progetto anche per i singoli.

E sull’esperienza inglese: “L’esperienza in Inghilterra mi ha formato a tutti i livelli, ho imparato tante cose, anche in allenamento. E’ stata una bella esperienza.

E sul numero: “Il 63 perchè è l’anno di nascita di mio padre”

E sull’inserimento in viola: “Devi entrare bene, voler bene a tutti, stare attento negli allenamenti è importante per inserirsi bene e capire i meccanismi. Sto molto attento a questo”.

E su un possibile record in viola: “Io penso partita dopo partita e penso a fare il bene della squadra, il mio obiettivo è quello di fare più gol possibili. Spero di fare tanti gol con questa squadra”

E sul futuro attacco viola ha detto: “A me il Modulo non interessa, mi metto a disposizione, mi puoi mettere in porta che io gioco (ride ndr). Mi farò trovar pronto”

E sugli attaccanti viola: “Ho visto qualche gol, Batistuta è stato un grandissimo giocatore, un icona. Poi anche Gilardino, ci son stati tanti grandi attaccanti qua”

E sul paragone con Inzaghi: “Resto coi piedi per terra, non penso a chi mi paragonano”

E su Ribery ha detto: “Ribery è un campione, ha vinto tantissimo ed è un giocatore straordinario l’ho conosciuto dopo ieri e diciamo che mi ha fatto molto piacere conoscerlo. Voglio giocare insieme a lui”

E sulle richieste di Iachini: “A me piace aiutar le squadre e farmi trovar pronto in area. Voglio aiutar la squadra ed in area cerchiamo di attaccare lo spazio