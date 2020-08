Cutrone, Kouame e un altro centravanti. Per Vlahovic si profila la strada del prestito

A Ferrara Iachini è tornato al 3-5-2 affidandosi a Vlahovic punta centrale, anche se poi è passato al 3-4-3. Il giovane attaccante serbo è rimasto a digiuno. Gli ultimi due gol restano quelli del 16 febbraio, a Marassi contro la Samp. Ha giocato 65 minuti poi è uscito ( non gradendo il cambio) per far spazio a Cutrone. È uno tra quelli che ha accusato di più questo post lockdown. Ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 e la Fiorentina non ha alcuna intenzione di perderlo. Come scrive La Repubblica, un prestito di un anno sarebbe la soluzione migliore per permettergli di giocare con più continuità. L’idea infatti è di tenere Cutrone, Kouamé e magari pensare ad un’altra punta centrale. Stesso discorso per Sottil, che ha bisogno di più spazio.

